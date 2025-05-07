Интер – Барселона 4:3

Голы: Мартинес, 21, Чалханоглу, 45+1 (с пенальти), Ачерби, 90+4, Фраттези, 99 – Гарсия, 54, Ольмо, 60, Рафинья, 88

В первом матче соперники устроили голевую перестрелку, которая не определила победителя (3:3). Поэтому в ответном матче Интер и Барселона имели примерно одинаковые шансы на успех, пишет 24 Канал.

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Ужасный первый тайм для Барселоны

С первых минут матча футболисты Барселоны взяли мяч под свой контроль. Хозяева поля построили свою игру от защиты в надежде на кинжальные контратаки.

Замысел Симоне Индзаги сработал на 21-й минуте. Игроки "нерадзурри" благодаря прессингу отобрали мяч в центре поля и сразу отдали его на Дюмфриса. Голландец не стал пробивать, а отдал пас на Мартинеса, который в одно касание пробил по воротам.

Видео гола Мартинеса

Несмотря на пропущенный мяч "блаугранас" продолжали гнуть свою линию. Активными были Ямаль, Педри и Рафинья. Однако именно каталонцы получили гол в раздевалку.

В конце первого тайма в штрафной Барселоны упал Лаутаро Мартинесу. Арбитр после просмотра ВАР указал на отметку. Приговор судьи четко исполнил Чалханоглу. 2:0 – команды ушли на перерыв.

Видео гола Чалханоглу

Сумасшедший второй тайм

После перерыва Ачерби отправил третий мяч в ворота Щенсного. Однако арбитр отменил гол из-за офсайда.

А уже через несколько минут подопечные Ганса-Дитера Флика вернули интригу в матче. После затяжной атаки мяч оказался у Эрика Гарсии, который красиво пробил в одно касание.

Видео гола Эрика Гарсии

На волне успеха "блаугранас" забили второй гол в ворота Зоммера. Херард Мартин сделал навес в штрафную площадь, где Дани Ольмо ударом головой сравнял счет – 2:2.

Видео гола Дани Ольмо

На последних минутах основного времени Барселона сумела забить третий гол. Бразилец Рафинья оказался на ударной позиции и отправил мяч в ворота Зоммера.

Видео гола Рафиньи

Финальный штурм помог Интеру восстановить статус-кво. Дюмфрис воспользовался ошибкой защитников "блаугранас" и отдал пас на Ачерби, который с близкого расстояния расстрелял ворота Щенсного. 3:3 – "нерадзурри" перевели игру в овертайм.

Видео гола Ачерби

В компенсированное время соперники не собирались останавливаться. На 99-й минуте Фраттези хладнокровно воспользовался пасом Тареми и пробил в нижний угол ворот. Интер снова вышел вперед – 4:3.

Видео гола Фраттези

Победный счет сохранился до финального свистка. Барселона в шаге от финала покидает турнир. За трофей Лиги чемпионов будет бороться миланский Интер.

Соперник "нерадзурри" определится в поединке ПСЖ - Арсенал, который состоится в среду, 7 мая.