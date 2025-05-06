В Лиге чемпионов 2024-2025 наступила пора ответных матчей 1/2 финала. На среду, 7 мая, вынесена игра в Париже, где местный ПСЖ будет противостоять Арсеналу, сообщает 24 Канал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.
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Арсеналу надо камбэк
Команды имели почти равные шансы на проход в финал перед первым матчем. Впрочем игра в Лондоне несколько удивила, ведь Арсеналу не удалось получить хотя бы ничью.
Ранний гол от Дембеле стал единственным в матче, а значит и сделал ПСЖ фаворитом в этой паре. Теперь команде Луиса Энрике достаточно не проиграть дома, чтобы выйти в свой второй финал ЛЧ в истории.
При этом обе команды почти решили свои задачи на внутренней арене. Арсенал уже потерял шансы на чемпионство, но при этом уже де-факто обеспечил себе место в Лиге чемпионов. ПСЖ уже давно выиграл "золото" Лиги 1 и теперь должен разве что подготовиться к финалу Кубка.
Прогноз Favbet
Поэтому все силы команд будут брошены на полуфинальный матч в Лиге чемпионов. Фаворитом в нем ожидаемо считается ПСЖ согласно котировкам Favbet.
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Проход французов в финал оценивается в 1,26, тогда как Арсенала – аж в 3,96. Что же касается расклада сил непосредственно на игру в Париже, то коэффициенты следующие:
- победа ПСЖ – 2,12
- ничья – 3,75
- победа Арсенала – 3,40
Вероятность серии пенальти составляет 5,50. При этом эксперты ожидают результативный матч. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 1,68, тогда как на ТМ2,5 – 2,21. Главными фаворитами на забитый мяч являются следующие футболисты:
- Хвича Кварацхелия (ПСЖ) – 2,20
- Усман Дембеле (ПСЖ) – 2,50
- Брэдли Барколя (ПСЖ) – 2,50
- Гонсалу Рамуш (ПСЖ) – 2,50
- Дезире Дуэ (ПСЖ) – 3,30
- Букайо Сака (Арсенал) – 3,50
- Итан Нванери (Арсенал) – 4,00
- Ли Кан Ин (ПСЖ) – 4,00
- Леандро Троссар (Арсенал) – 4,00
- Микель Мерино (Арсенал) – 4,00
- Габриэль Мартинелли (Арсенал) – 4,00