В обновленном рейтинге претендентов на "Золотой мяч" 2025 произошла смена лидера. Гонку за получение награды неожиданно возглавил форвард ПСЖ Усман Дембеле, пишет 24 Канал со ссылкой на Goal.com.

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Звезда ПСЖ в компании игроков Барселоны

27-летний французский нападающий является одним из лидеров "парижан" и приложил немало усилий для успешного выступления команды в Лиге чемпионов. Дембеле опередил таких героев еврокампании-2024/25 как Рафинья и Ямаль. В первой пятерке также находятся Педри и Салах.

Что касается форварда Ливерпуля, то он долгое время был одним из главных претендентов на награду. Однако вылет "мерсисайдцев" из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала существенно уменьшил шансы египтянина на награду. Кстати, именно ПСЖ выбил Ливерпуль из турнира.

20 претендентов на "Золотой мяч" 2025 года

1. Усман Дембеле (ПСЖ)

2. Ламин Ямаль (Барселона)

3. Рафинья Диас (Барселона)

4. Педри (Барселона)

5. Мохамед Салах (Ливерпуль)

6. Роберт Левандовский (Барселона)

7. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)

8. Гарри Кейн (Бавария)

9. Килиан Мбаппе (Реал)

10. Нуну Мендеш (ПСЖ)

11. Деклан Райс (Арсенал)

12. Джуд Беллингем (Реал)

13. Винисиус Жуниор (Реал)

14. Витинья (ПСЖ)

15. Хвича Кварацхелия (ПСЖ)

16. Виктор Дьокереш (Спортинг)

17. Лаутаро Мартинес (Интер)

18. Дезире Дуэ (ПСЖ)

19. Букайоко Сака (Арсенал)

20. Дензел Думфрис (Интер)

Напомним, что обладатель "Золотого мяча" 2024 года испанец Родри не сможет защитить титул. Из-за тяжелой травмы хавбек Манчестер Сити пропустил практически весь сезон.

Напомним, что в мидвике состоялись первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов-2024/25. Пари Сен-Жермен на выезде с голом Дембеле победил Арсенал (1:0), а Барселона и Реал сыграли в боевую ничью 3:3.