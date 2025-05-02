Накануне этих игр искусственный интеллект проанализировал шансы всех участников на завоевание трофея. Суперкомпьютер смоделировал соревнования 10 000 раз и назвал наиболее вероятного чемпиона, сообщает 24 Канал со ссылкой на Opta Analyst.

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Прогноз от искусственного интеллекта

Новым фаворитом соревнования после минимальной победы над Арсеналом со счетом 1:0 стал ПСЖ. Шансы команды Луиса Энрике на триумф в Лиге чемпионов составляют 41,9%.

Основным конкурентом французского клуба считается Барселона с вероятностью добыть титул 25,8%. Тройку главных претендентов замыкает Интер (20,2%), который на выезде сыграл с каталонцами вничью 3:3.

Меньше всего шансов на победу в турнире искусственный интеллект дает "канонирам". Они оцениваются в 12,1%.



Шансы всех клубов на победу в ЛЧ-2024/2025 / Изображение Opta Analyst

Напомним, что ответные матчи полуфинала Лиги чемпионов состоятся 6 и 7 мая. Трофей будущие финалисты разыграют в последний день весны на "Альянц Арене" в Мюнхене.