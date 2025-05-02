Напередодні цих ігор штучний інтелект проаналізував шанси всіх учасників на здобуття трофея. Суперкомп'ютер змоделював змагання 10 000 разів і назвав найбільш ймовірного чемпіона, повідомляє 24 Канал із посиланням на Opta Analyst.

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Прогноз від штучного інтелекту

Новим фаворитом змагання після мінімальної перемоги над Арсеналом з рахунком 1:0 став ПСЖ. Шанси команди Луїса Енріке на тріумф у Лізі чемпіонів становлять 41,9%.

Основним конкурентом французького клубу вважається Барселона з ймовірністю здобути титул 25,8%. Трійку головних претендентів замикає Інтер (20,2%), який на виїзді зіграв з каталонцями внічию 3:3.

Найменше шансів на перемогу в турнірі штучний інтелект дає "канонірам". Вони оцінюються у 12,1%.



Шанси всіх клубів на перемогу в ЛЧ-2024/2025 / Зображення Opta Analyst

Нагадаємо, що матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів відбудуться 6 та 7 травня. Трофей майбутні фіналісти розіграють в останній день весни на "Альянц Арені" в Мюнхені.