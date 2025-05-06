В Лізі чемпіонів 2024-2025 наступила пора матчів-відповіді 1/2 фіналу. На середу, 7 травня, винесена гра у Парижі, де місцевий ПСЖ протистоятиме Арсеналу, повідомляє 24 Канал. Початок – о 22:00 за київським часом.

До теми Суперкомп'ютер назвав фаворита ЛЧ після перших матчів 1/2 фіналу

Арсеналу треба камбек

Команди мали майже рівні шанси на прохід у фінал перед першим матчем. Втім гра у Лондоні дещо здивувала, адже Арсеналу не вдалось здобути бодай нічию.

Ранній гол від Дембеле став єдиним у матчі, а отже і зробив ПСЖ фаворитом в цій парі. Тепер команді Луїса Енріке достатньо не програти вдома, щоб вийти у свій другий фінал ЛЧ в історії.

При цьому обидві команди майже вирішили свої завдання на внутрішній арені. Арсенал вже втратив шанси на чемпіонство, але при цьому вже де-факто забезпечив собі місце в Лізі чемпіонів. ПСЖ вже давно виграв "золото" Ліги 1 і тепер має хіба що підготуватися до фіналу Кубка.

Прогноз Favbet

Тому всі сили команд будуть кинуті на півфінальний матч в Лізі чемпіонів. Фаворитом у ньому очікувано вважається ПСЖ згідно з котирувань Favbet.

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Прохід французів у фінал оцінюється у 1,26, тоді як Арсеналу – аж у 3,96. Що ж стосується розкладу сил безпосередньо на гру в Парижі, то коефіцієнти наступні:

перемога ПСЖ – 2,12

нічия – 3,75

перемога Арсеналу – 3,40

Ймовірність серії пенальті становить 5,50. При цьому експерти очікують на результативний матч. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,68, тоді як на ТМ2,5 – 2,21. Головними фаворитами на забитий м'яч є наступні футболісти: