Финляндия – Украина: видео голов и обзор победного матча "сине-желтых"

Подопечные Унаи Мельгосы одержали первую победу на молодежном Евро-2025. Вашему вниманию видеообзор матча Финляндия – Украина со всеми самыми яркими моментами.

На Евро-2025 состоялся второй матч с участием молодежной команды Украины. После поражения в первом туре против Дании команда Унаи Мельгосы вышла на бой против Финляндии, сообщает 24 Канал.

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Обзор матча Финляндия – Украина

"Сине-желтые" не имели права на потерю очков в матче с финнами. Уже с первых минут "сине-желтые" захватили инициативу. Хорошие возможности были Бражка и Очеретько, чтобы расписаться в воротах соперника.

Но все же открыть счет суждено было Ванату. Форвард Динамо сумел забить первый гол на турнире.

Видео гола Ваната

В начале второго тайма Максим Брагару удвоил преимущество, изменив цифры на табло на 2:0. Кстати, это второй мяч вингера на Евро-2025.

Видео гола Брагару

В конце встречи финны имели несколько возможностей огорчить Нещерета. К счастью, голкипер "сине-желтых" сохранил ворота "сухими".

Несколько подпортило победное настроение удаление Бражко. Теперь команде Мельгосы придется играть против Нидерландов без своего капитана.

Видеообзор матча Финляндия – Украина