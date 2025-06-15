В воскресенье, 15 июня, сборная Украины U-21 сыграет свой второй матч на молодежном Евро-2025. "Сине-желтые" померяются силами с командой Финляндии, сообщает 24 Канал.

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Анонс матча Финляндия – Украина

Сборная Украины неудачно начала выступления на Евро U-21. Команда Унаи Мельгосы в матче против Дании дважды выходила вперед, но из-за провала в конце встречи уступила со счетом 2:3.

Теперь же "сине-желтым" необходимо брать 4 или все 6 баллов в последних двух играх. Следующим соперником Украины стала финская сборная, которая выглядит аутсайдером квартета.

Однако в первом туре Суоми смогли удивить. Команда дважды забила Нидерландам в первом тайме, но "оранжевым" удалось вырвать ничью после перерыва.

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Где смотреть

Матч Финляндия – Украина онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO, а также телеканалах "Megogo Спорт" и "Суспільне Спорт" в кабельных сетях. Начало поединка – 15 июня в 19:00 (по киевскому времени).

Встреча пройдет в Кошице на местном городском стадионе. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Финляндия – Украина. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.