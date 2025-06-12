Подопечные Унаи Мельгосы по ходу матча дважды вели в счете после голов Волошина и Брагару. В обоих случаях своим партнерам по команде ассистировал Олег Очеретько, пишет 24 Канал.

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Кто стал лучшим игроком матча Украина – Дания

В итоге именно полузащитник Карпат, права на которого принадлежат Шахтеру, стал лучшим игроком матча Украина – Дания по версии экспертов УЕФА. После поединка Олег получил награду от организаторов Евро-2025.

Олег Очеретько – лучший игрок матча Украина – Дания / фото УАФ

К сожалению, яркая игра Очеретько не помогла "сине-желтым" одержать победу. Украинцы потерпели поражение со счетом 2:3.

Отметим, что на счету Олега Очеретько 27 матчей в составе молодежной сборной Украины U-21. В этих поединках хавбек забил 4 гола и отдал 6 ассистов. Для Олега это второе Евро в карьере. В 2023 году он вместе с командой Руслана Ротаня дошел до полуфинала.

Следующий матч на молодежном ЧЕ-2025 Украина сыграет 15 июня против Финляндии. Поединок начнется в 19:00 по Киеву.