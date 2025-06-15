Украина в меньшинстве одержала первую победу на Евро-2025, нанеся поражение Финляндии

Сборная Украины U-21 смогла реваншироваться после поражения в стартовом туре против датчан. Финляндия считалась андердогом противостояния, ведь по кадровому потенциалу явно уступала нашей команде.

В словацком городе Кошице состоялся второй матч молодежного Евро-2025 с участием сборной Украины. "Сине-желтые" померились силами с командой Финляндии, сообщает 24 Канал.

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Как сыграла Украина против Финляндии

Команда Унаи Мельгосы с поражения стартовала на чемпионате Европы U-21 против Дании (2:3). Во втором поединке "сине-желтым" противостояли финны.

Главный тренер сборной Украины Унаи Мельоса сделал несколько изменений в стартовом составе, выпустив с первых минут Тараса Михавко, Владислава Великан и Егора Ярмолюка.

Украинцы резво начали поединок. Прекрасные возможности открыть счет имели Бражко и Очеретько. Впрочем, открыл счет в матче Владислав Ванат. Форвард подобрал мяч в штрафной площадке и со второй попытки пробил голкипера финнов.

Видео гола Ваната

Начало второго тайма снова было за "сине-желтыми". На 47-й минуте матча Брагару воспользовался навесом Великана и удвоил преимущество. Арбитр после просмотра ВАР подтвердил взятие ворот.

Видео гола Брагару

Финальные минуты оказались непростыми для украинцев. Финны пошли ва-банк, надеясь спасти встречу. К счастью, подопечным Унаи Мельгосы удалось сохранить победный счет.

Финляндия U-21 – Украина U-21 0:2

Голы: Ванат, 28, Брагару, 49

Удаление: Бражко, 90+1

Сборная Украины заработала первые три балла на молодежном Евро-2025. В следующем поединке "сине-желтые" встретятся с Нидерландами. Матч состоится в среду, 18 июня. Начало – в 19:00 по Киеву.