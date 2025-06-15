Украина в меньшинстве одержала первую победу на Евро-2025, нанеся поражение Финляндии
- Сборная Украины U-21 победила Финляндию со счетом 2:0 в матче Евро-2025, забив голы на 28-й и 49-й минутах.
- Украинская команда заработала первые три очка в турнире, несмотря на удаление Бражко на 90+1 минуте, и следующий матч проведет против Нидерландов 18 июня.
Сборная Украины U-21 смогла реваншироваться после поражения в стартовом туре против датчан. Финляндия считалась андердогом противостояния, ведь по кадровому потенциалу явно уступала нашей команде.
В словацком городе Кошице состоялся второй матч молодежного Евро-2025 с участием сборной Украины. "Сине-желтые" померились силами с командой Финляндии, сообщает 24 Канал.
К теме Расписание матчей сборной Украины по футболу на Евро-2025 U-21
Как сыграла Украина против Финляндии
Команда Унаи Мельгосы с поражения стартовала на чемпионате Европы U-21 против Дании (2:3). Во втором поединке "сине-желтым" противостояли финны.
Главный тренер сборной Украины Унаи Мельоса сделал несколько изменений в стартовом составе, выпустив с первых минут Тараса Михавко, Владислава Великан и Егора Ярмолюка.
Украинцы резво начали поединок. Прекрасные возможности открыть счет имели Бражко и Очеретько. Впрочем, открыл счет в матче Владислав Ванат. Форвард подобрал мяч в штрафной площадке и со второй попытки пробил голкипера финнов.
Видео гола Ваната
Начало второго тайма снова было за "сине-желтыми". На 47-й минуте матча Брагару воспользовался навесом Великана и удвоил преимущество. Арбитр после просмотра ВАР подтвердил взятие ворот.
Видео гола Брагару
Финальные минуты оказались непростыми для украинцев. Финны пошли ва-банк, надеясь спасти встречу. К счастью, подопечным Унаи Мельгосы удалось сохранить победный счет.
Финляндия U-21 – Украина U-21 0:2
Голы: Ванат, 28, Брагару, 49
Удаление: Бражко, 90+1
Сборная Украины заработала первые три балла на молодежном Евро-2025. В следующем поединке "сине-желтые" встретятся с Нидерландами. Матч состоится в среду, 18 июня. Начало – в 19:00 по Киеву.