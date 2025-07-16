Ламин Ямаль шальным финтом обманул звездных партнеров по Барселоне: один из них применил силу

Звезда Барселоны продолжает щеголять своим невероятным талантом на тренировке. Одним из своих финтов Ямаль вывел из себя Роберта Левандовского.

Барселона ведет активную подготовку к новому сезону. Среди главных надежд команды есть ее звездный вингер Ламин Ямаль, который готовится к сезону в прекрасном настроении, сообщает 24 Канал со ссылкой на ФК Барселона.

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Как финтит Ямаль?

Каталонцы проводят активные тренировки перед стартом нового розыгрыша Ла Лиги. На одной из них 18-летний талант команды похвастался своими крутыми скиллами.

Ламин красивым финтом обманул Левандовского и Гави, не дав им забрать мяч в подкате. Хавбек даже попытался во второй раз обокрасть Ламина, но вингер и на этот раз уклонился от "атаки".

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В конце концов Левандовскому даже пришлось силой отогнать Ямаля от мяча и забрать его себе. К слову, на днях Роберт похвастался новой прической.

Напомним, что в прошлом сезоне Ямаль провел 55 матчей за Барселону, отметившись 18 голами и 21 ассистом. Клубу удалось выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также дойти до полуфинала Лиги чемпионов.