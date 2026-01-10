"Должно быть большое предложение": промоутер Фьюри прокомментировал камбэк Тайсона и бой против Джошуа

Британский боксер Тайсон Фьюри готов к возвращению на ринг. В 2026 году "Цыганский король" намерен провести первый поединок за полтора года.

Последний раз Тайсон дрался на профессиональном уровне в декабре 2024-го, когда уступил Александру Усику. Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен прокомментировал предстоящий бой своего подчиненного, сообщает 24 Канал со ссылкой на BoxNation.

По теме Снова захотел "в черешню": Фьюри намекнул на возможный третий бой против Усика

Будет ли бой против Джошуа?

Главным кандидатом на роль соперника Фьюри должен был стать Энтони Джошуа. Однако сейчас продолжение боксерской карьеры "Эй Джеем" находится под вопросом.

В конце 2025 года Джошуа попал в смертельное ДТП в Нигерии, где чудом выжил. В свою очередь Уоррен высказал свое мнение относительно боя против Энтони.

Должно быть большое предложение. Если Тайсон получит то, чего ожидает, думаю, он будет драться. Но не так давно с "Эй Джейем" произошла ужасная вещь. Это ужасная автокатастрофа, в которой погибли двое его друзей. Это был бы бой, о котором все говорили и над которым бы работали. Он должен был состояться в конце следующего лета. Но кто вообще сейчас будет говорить об этом с Энтони? Я уверен, это последнее, о чем он хочет слышать сейчас,

– заявил Уоррен.

Что известно о ДТП с Джошуа?

Отметим, что автомобиль с Джошуа превысил скорость на магистрали в Нигерии и врезался в грузовик на обочине. В результате инцидента погибли двое тренеров британца Латифи Айоделе и Сина Гами.

Sky Sports сообщает, что водителю уже предъявлены обвинения в нарушении правил управления. Сам Джошуа получил незначительные ранения и уже выписан из госпиталя.

К слову сам Энтони в последний момент пересел с переднего сиденья. Он уступил место впереди Латифе Айоделе, который в конце концов и погиб.

Что известно о карьере Тайсона Фьюри?