Поединок состоится в Лондоне на арене футбольного клуба Тоттенхэм. 24 Канал рассказывает, как бой с участием бывшего чемпиона мира в хевивейте можно посмотреть в Украине.
Кто будет транслировать бой Фьюри – Махмудов?
Официальным транслятором вечера бокса в Украине и по всему миру является стриминговый сервис Netflix.
Приложение платформы доступно на мобильных устройствах, смарт-телевизорах и компьютерах.
Стоимость подписки на Netflix зависит от условий тарифного плана. Самый дешевый вариант с рекламой в Украине стоит 5 евро. Стандарт с качеством видео Full HD – 7,5 евро. Премиум с 4К и возможностью просмотра сразу на четырех устройствах – 10 евро.
Что известно о поединке Фьюри и Махмудова?
- По данным BoxRec, Махмудов провел на профи-ринге 23 боя, выиграл 21 из них. Последний раз выходил против Дэвида Аллена и одержал победу единогласным решением судей.
- Последние два боя в карьере Тайсона Фьюри – это поражения от Александра Усика. До этого британец выиграл 34 поединка и был чемпионом мира по версиям IBF и IBO, WBC и WBO.
- Главное событие вечера ожидается не раньше 23:45 по киевскому времени.