Тайсон Фьюри отличился позорным поступком, продавшись за российские рубли. "Цыганский король" посетил турнир от IBA, который состоится в Стамбуле (Турция).

Организаторами соревнований выступила Международная боксерская ассоциация, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев. Британец активно поддерживает IBA, сообщает 24 канал со ссылкой на LuckyPunch.

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Позорный поступок Фьюри

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри активно рекламирует пророссийскую IBA. "Цыганский король" продвигает Международную боксерскую ассоциацию в социальных сетях.

Британский экс-боксер публикует в инстаграме различные сообщения и сторис, отметив организацию, промоушен и лично Умара Кремлева. Более того, Фьюри посетил Стамбул, где 2 июля состоится турнир под эгидой ассоциации.

Тайсон Фьюри продвигает IBA / Фото из инстаграма "Цыганского короля"

Тайсон Фьюри также лично встретился с Умаром Кремлевым. "Цыганский король" успел провести битву взглядов с другом Путина и главой пророссийской Международной боксерской ассоциации.

Фьюри и Кремлев провели битву взглядов: смотрите видео

Добавим, что не только Тайсон Фьюри посетил турнир IBA в Турции. В Стамбул прилетели другие звездные представители бокса: Дерек Чисора, Теренс Кроуфорд, Роландо Ромеро, Конор Бенн и Джарелл Миллер.

Ранее сообщали, что Тайсон Фьюри может вернуться на ринг только ради одного боя. "Цыганский король" выступил с громким заявлением.