Международная боксерская ассоциация IBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, пытается отбелить свою репутацию. Ради этого они не жалеют денег, пишет 24 Канал.

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Кроуфорд не понимает, о чем говорит

2 июля в Стамбуле состоится вечер бокса от IBA. Специальными гостями на шоу приглашены Тайсон Фьюри, Теренс Кроуфорд, Энтони Джошуа и Дерек Чисора.

Бывший абсолютный чемпион мир в двух дивизионах уже прилетел на эту клоунаду. По прибытии Кроуфорд сделал нелепое заявление, о "большом вкладе IBA" в любительский бокс.

Я считаю, что IBA делает большие вещи в спорте бокса и особенно для любительского бокса, и я с нетерпением жду больших дел с IBA в ближайшее время,

– заявил Кроуфорд.

Видео заявления Кроуфорда

Из слов Кроуфорда становится понятно, что он вообще не ориентируется в событиях. Дело в том, что МОК лишил членства в Комитете эту обанкротившуюся организацию. IBA больше не имеет права проводить отборочные турниры для Олимпийских игр.

Это произошло из-за коррупционных скандалов, нарушения олимпийских принципов и политизации спорта. Чтобы отбелить репутацию российские кураторы IBA не жалеют денег на приглашение звезд бокса.

Отметим, что ассоциацию возглавляет россиянин Умар Кремлев (настоящая фамилия Лутфуллоев – 24 Канал). Он большой фанат диктатора Путина и поддерживает войну в Украине.

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