2 июля в Стамбуле состоится боксерский турнир Betcity IBA.Pro 7. Его организует зашкваренная Международная боксерская ассоциация (IBA), которую возглавляет друг диктатора Путина Умар Кремлев, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Позорное предложение для топ-боксеров

Специальными гостями на это боксерское шоу приглашены бывшие соперники Александра Усика: Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри и Дерек Чисора. Вроде бы топ-звезды хевивейта посетят этот турнир. На нем будет присутствовать и сам Кремлев, который поддерживает агрессию против Украины и в целом политику Путина.

Джошуа, Чисора и Фьюри станут гостями российского турнира / фото IBA

Напомним, что Международный олимпийский комитет отстранил пророссийскую IBA от организации боксерского турнира для Олимпийских игр. Сам Кремлев неоднократно делал скандальные заявления, вызывающие возмущение вменяемых людей.

Остается лишь надеяться, что здравый смысл победит и звездные боксеры проигнорируют этот позорный турнир. Кстати, Чисора уже прогибался перед россиянами. В конце 2024 года жертва Усика посетил Москву.