30 июня 2025 года Майку Тайсону исполняется 59 лет. 24 Канал рассказывает интересные факты о карьере легендарного боксера и возвращении на профессиональный ринг.

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Украинская мать Майка Тайсона

Майк Тайсон родился 30 июня 1966 года в американском городе Нью-Йорк в несчастливой семье проститутки и сутенера. Свою фамилию боксер унаследовал от своего биологического отца с Ямайки, который бросил его мать еще до родов.

Позже будущего чемпиона усыновили итальянец Кас Д'Амато и украинка Камилла Эвалд (Еващук), которая была родом из Тернопольщины. Майк неоднократно тепло высказывался о своей новой семье, а в частности о его украинской матери. В то же время Д'Амато был тренером по боксу, который разглядел талант и перспективу в малом, которого воспитала улица. Наставник, который взял Майка под опеку, пообещал воспитать из него чемпиона, как и произошло.



Украинская мама Майка Тайсона / Фото Getty Images

Старт на профи-ринге и откушенное ухо Холифилда

Профессиональная карьера Тайсона началась в марте 1985-го года, когда Майк одолел Гектора Мерседеса. Уже осенью следующего года Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в хевивейте в 20 лет. "Железный Майк" эффектно отправил в нокаут Тревора Бербика.

Американский боксер уверенно шел по заветному пути. Свое дебютное поражение Тайсон потерпел лишь в 38-м бою в профессионалах. Произошло это 11 февраля 1990 года, когда Майк вышел в ринг против Джеймса Дугласа. Поединок закончился досрочно – в 10-м раунде победой Дугласа.

Уже в том же году Тайсон победно вернулся в ринг – две победы в 1990-м (над Генри Тиллманом и Алексом Стюартом). Следующее победное шествие "Железного Майка" продолжалось восемь подряд поединков пока Майк не подрался с Эвандером Холифилдом.

9 ноября 1996-го года Холифилд оформил досрочно победу техническим нокаутом в 11-м раунде и отобрал у Майка чемпионский пояс WBA.

Видеообзор первого боя Холифилда против Тайсона

Уже 28 июня 1997-го года боксерам организовали реванш, который закончился скандалом, который навсегда вошел в историю бокса. По ходу третьего раунда Эвандер головой удары Майка. Реакции Тайсона долго ждать не пришлось. Майк ничего другого не придумал, как откусить кусок уха Холифилда.

За что "Железный Майк" был дисквалифицирован, а победу отдали пострадавшему Эвандеру Холифилду.

Видео реванша Холифилд – Тайсон

В 2005-м году "Железный Майк" объявил об окончании профессиональной карьеры. За эти годы Тайсон провел 59 боев, в которых одержал 50 побед (44 – нокаутом), потерпев 7 поражений. Еще два поединка были признаны такими, что не состоялись.

Даже во время карьеры Майк не выделялся только на ринге. Тайсон отсидел в тюрьме 3,5 месяца, а в 2003-м объявил себя банкротом, подав иск на своего промоутера.

Возвращение в ринг "Железного Майка"

Ради денег Майк Тайсон снова надел на руки боксерские перчатки. Осенью 2020-го "Железный Майк" провел выставочный бой против Роя Джонса, который закончился ничьей. Встреча не вызвала бешеного интереса боксерской аудитории, а Тайсон со скандалом покинул ринг. Его не устраивала ничья, которую насчитали судьи.

В следующий раз Майк ступил ногой на канвас ринга спустя четыре года. 15 ноября 2024 года Тайсон вышел в ринг против блогера-боксера Джейка Пола. Если в первых двух раундах легенда бокса еще держался, то дальше инициативой владел его на 30 лет младший соперник. Хотя бой продолжался всю дистанцию.

Джейк Пол по единогласному решению судей одержал победу над Майком Тайсоном: 80-72, 79-73 (дважды). Интересно, что после этого поединка "Железный Майк" вернулся в боксерские рейтинги действующих боксеров.

Видеообзор боя Тайсон – Пол

Интересно! После возвращения на ринг в 2024-м Тайсону тайсону предложили сняться в фильме для взрослых. За участие в съемке Майку предложили 250 тысяч долларов.

Также была информация, что за часть гонорара, который он получил за бой с Полом-младшим, Майк приобрел роскошный дом с собственным водопадом.

Семейная "Санта-Барбара" Тайсона

Личная жизнь Майка Тайсона была не менее драматичной и закрученной, чем его боксерская карьера. В жизни боксера было три официальные жены и еще несколько любовниц, о которых известно не так много.

Его первой женой была американская актриса Робин Гивенс, которая охотилась на известных мужчин. После определенного времени совместной жизни и замужества Робин забеременела от боксера. В то же время Тайсон полностью отдавался своей карьере, "забив болт" на беременную жену. Их семейная жизнь могла бы иметь другой шанс на развитие, если бы не потеря ребенка. В сентябре 1988-го года Хивенс подала на развод. При этом женщина обвинила Тайсона в домашнем насилии.

Интересно, что на разводе все не закончилось. Хивенс не только смогла отсудить солидную часть состояния Тайсона, но и закрутила роман с самим Брэдом Питтом. Ныне известную звезду Голливуда Робин притянула в их семейную постель, где Майк их и застукал.

На семейном фронте боксер взял паузу на долгие 8 лет. Моника Тернер – врач-педиатр, которая стала второй женой в жизни известного боксера. Женщина не только подарила Майку двух детей, но и долго терпела постоянные измены мужа. Последней каплей в их отношениях стали два внебрачных ребенка "Железного Майка", который оказался настоящим бабником.



Лакия Спайсер и Майк Тайсон / Фото Getty Images

Лакия Спайсер стала третьей официальной женой Тайсона, с которой он успокоил свою бурно-изменчивую жизнь. В 2009-м году влюбленные скромно поженились. Уже в том же году у них родился первый общий ребенок.

В общем Майк Тайсон является многодетным отцом аж 8-ми детей. Последний первенец родился на свет в 2011-м от Спайсер.

Использовал искусственный пенис и мочу родных

Во время своей карьеры Майк Тайсон был любителем запрещенных наркотических веществ. Боксер прибегнул к хитрым методам, чтобы продолжать употреблять наркотики, не будучи при этом пойманным на допинге.

Боксер признавался, что использовал искусственный пенис, моча к которому подавалась трубкой из специальной сумки, чтобы обмануть допинг-офицеров. Мочу же Тайсон сначала брал жены, а впоследствии и ребенка.

Такая скандальная личность как Майк Тайсон всегда привлекала бешеное внимание болельщиков бокса. Несмотря на склонность к употреблению наркотиков, его бои всегда были зрелищными и держали в напряжении до последнего!