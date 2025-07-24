Тони Белью высказался относительно Александра Усика. В частности, бывший чемпион мира оценил наследие украинского боксера в профессиональном ринге, сообщает 24 канал со ссылкой на ESI.

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Что Белью сказал об Усике?

Тони Белью расхвалил Александра Усика, назвав его феноменон в мире современного бокса. Бывший чемпион мира вспомнил, что украинский боксер победил всех, включая его, в крузервейте и стал абсолютным чемпионом.

По словам Белью, такого боксера, как Александр Усик, мир не увидит больше. Украинец не становится лучшим каждый раз, но он прекрасно приспосабливается к любому бойцу каждый раз.

Я не думаю, что вы когда-нибудь увидите лучший пример чистого бокса, чем тот, который он продемонстрировал против Мурата Гассиева в России. Это было чистое искусство бокса: бить и не получать ударов,

– сказал Беллью.

Бывший чемпион мира также отметил, что Александр Усик разобрал на части Мурата Гассиева. Несмотря на то, что тогда россиянин был самым опасным боксером в тяжелом весе.

К слову. Александр Усик провел за свою карьеру 24 боя. Украинский боксер одержал 24 победы и не потерпел ни одного поражения.

Напомним, что Александр Усик досрочно одолел Даниэля Дюбуа. Украинский боксер в пятом раунде "отправил спать" соперника из Великобритании.

Ранее сообщалось о том, что Густаво Оливьери прокомментировал ситуацию вокруг следующего соперника Александра Усика на профессиональном ринге. Решение по бою будет принято на этой неделе.