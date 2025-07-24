Тоні Белью висловився стосовно Олександра Усика. Зокрема, колишній чемпіон світу оцінив спадщину українського боксера у професійному ринзі, повідомляє 24 канал із посиланням на ESI.

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Що Белью сказав про Усика?

Тоні Белью розхвалив Олександра Усика, назвавши його феноменон у світу сучасного боксу. Колишній чемпіон світу пригадав, що український боксер переміг усіх, включно з ним, у крузервейті та став абсолютним чемпіоном.

Зі слів Белью, такого боксера, як Олександр Усик, світ не побачить більше. Українець не стає кращим кожного разу, але він чудово пристосовується до будь-якого бійця щоразу.

Я не думаю, що ви коли-небудь побачите кращий приклад чистого боксу, ніж той, який він продемонстрував проти Мурата Гассієва в Росії. Це було чисте мистецтво боксу: бити і не отримувати ударів,

– сказав Белью.

Колишній чемпіон світу також наголосив, що Олександр Усик розібрав на частини Мурата Гассієва. Попри те, що тоді росіянин був найнебезпечнішим боксером у важкій вазі.

До слова. Олександр Усик провів за свою кар'єру 24 бої. Український боксер здобув 24 перемоги та не зазнав жодної поразки.

Нагадаємо, що Олександр Усик достроково здолав Даніеля Дюбуа. Український боксер у п'ятому раунді "відправив спати" суперника з Великої Британії.

Раніше повідомляли про те, що Густаво Олів'єрі прокоментував ситуацію навколо наступного суперника Олександра Усика у професійному ринзі. Рішення щодо бою буде ухвалене цього тижня.