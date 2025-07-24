Тепер Олександр Усик має битись з Джозефом Паркером. Густаво Олів'єрі висловився щодо ситуації навколо бою між українським чемпіоном та новозеландським боксером, повідомляє 24 канал із посиланням на World Boxing News.

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З ким битиметься Усик?

Президент WBO повідомив про те, що цього тижня відбудеться засідання Всесвітньої боксерської організації. На ньому буде прийнято рішення, чи буде Олександр Усик битись проти Джозефа Паркера.

Всього на засіданні WBO розглядатиметься два варіанти. Або Олександр Усик буде битись проти Джозефа Паркера, або українському боксер дозволять власне самому обирати наступного суперника.

За наявною інформацією, Всесвітня боксерська організація більше схиляється до того, аби Олександр Усик бився з Джозефом Паркером у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

Для нас велика честь мати такого чемпіона світу, як Усик. І на рингу, і поза його межами. На цьому тижні ми зберемося, щоб визначити подальшу долю поясу WBO. Ви дізнаєтесь про наше остаточне рішення. Однак, важливо пам'ятати, що Усик – неймовірний боксер, зразкова людина і талант нашого покоління,

– сказав Олів'єрі.

Нагадаємо, що Олександр Усик достроково переміг Даніеля Дюбуа у реванші 19 липня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Український боксер відправив британця у нокаут у п'ятому раунді поєдинку.

Раніше повідомляли про те, що Тоні Белью висловився про можливій бій між Усиком та Ітаумою у майбутньому. Колишній чемпіон світу вважає, що цей поєдинок – божевілля.