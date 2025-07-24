У ЗМІ була інформація, що Олександр Усик заробив рекордний гонорар за реванш проти Даніеля Дюбуа. Однак журналіст ESPN Майк Коппінджер спростував чутки, повідомляє 24 канал.

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Скільки насправді заробив Усик?

Майк Коппінджер відреагував на слова Джо Рогана, який розповів про божевільні гонорари Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Нібито український та британський боксер заробили 132 та 71 мільйони доларів відповідно.

За інформацією журналіста, Олександр Усик заробив набагато менше, ніж було названо, а усі цифри вигадані. Насправді абсолютний чемпіон світу отримав всього 10 мільйонів доларів.

Він навіть близько не заробив 132 мільйони доларів. Звідки взагалі беруться такі суми? Можливо, тільки 7 відсотків від цієї цифри,

– написав Коппінджер.

Нагадаємо, що Олександр Усик достроково здолав Даніеля Дюбуа. Український боксер переміг представника Великої Британії технічним нокаутом у п'ятому раунді.

Раніше повідомляли про те, що Баррі Макгіган назвав боксера, з яким не варто битись Олександру Усику у майбутньому. Українцю краще зосередитись на інших поєдинках.