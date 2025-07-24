В СМИ была информация, что Александр Усик заработал рекордный гонорар за реванш против Даниэля Дюбуа. Однако журналист ESPN Майк Коппинджер опроверг слухи, сообщает 24 канал.

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Сколько на самом деле заработал Усик?

Майк Коппинджер отреагировал на слова Джо Рогана, который рассказал о сумасшедших гонорарах Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Якобы украинский и британский боксер заработали 132 и 71 миллион долларов соответственно.

По информации журналиста, Александр Усик заработал гораздо меньше, чем было названо, а все цифры вымышленные. На самом деле абсолютный чемпион мира получил всего 10 миллионов долларов.

Он даже близко не заработал 132 миллиона долларов. Откуда вообще берутся такие суммы? Возможно, только 7 процентов от этой цифры,

– написал Коппинджер.

Напомним, что Александр Усик досрочно одолел Даниэля Дюбуа. Украинский боксер победил представителя Великобритании техническим нокаутом в пятом раунде.

Ранее сообщали о том, что Барри Макгиган назвал боксера, с которым не стоит драться Александру Усику в будущем. Украинцу лучше сосредоточиться на других поединках.