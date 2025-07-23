Таким образом Александр Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе. Эдди Хирн высказался о будущем Короля хевивейта, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Что Хирн посоветовал Усику?

Влиятельный промоутер не понимает, что делать Александру Усику после победы над Даниэлем Дюбуа. Хирн считает, украинский боксер должен завершить профессиональную карьеру.

Эдди Хирн отметил, что Александр Усик провел замечательный поединок против Даниэля Дюбуа. Если украинскому боксеру нравится драться, пусть бьется дальше, но в этом больше нет смысла.

Я просто не вижу, кто может его победить. Усик – номер один в мире независимо от весовой категории. Он на голову выше всех остальных. Он – сенсационный, гениальный, выдающийся боец своего поколения,

– сказал Хирн.

Напомним, что Александр Усик досрочно победил Даниэля Дюбуа в адском реванше. Украинский боксер положил на канвас британского бойца в пятом раунде поединка.

Ранее сообщали о том, что Энтони Джошуа красиво поздравил Александра Усика с победой над Даниэлем Дюбуа. Британский боксер подчеркнул важные детали.