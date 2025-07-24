Теперь Александр Усик должен драться с Джозефом Паркером. Густаво Оливьери высказался о ситуации вокруг боя между украинским чемпионом и новозеландским боксером, сообщает 24 канал со ссылкой на World Boxing News.

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С кем будет драться Усик?

Президент WBO сообщил о том, что на этой неделе состоится заседание Всемирной боксерской организации. На нем будет принято решение, будет ли Александр Усик драться против Джозефа Паркера.

Всего на заседании WBO будет рассматриваться два варианта. Или Александр Усик будет драться против Джозефа Паркера, или украинскому боксер позволят собственно самому выбирать следующего соперника.

По имеющейся информации, Всемирная боксерская организация больше склоняется к тому, чтобы Александр Усик дрался с Джозефом Паркером в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

Для нас большая честь иметь такого чемпиона мира, как Усик. И на ринге, и за его пределами. На этой неделе мы соберемся, чтобы определить дальнейшую судьбу пояса WBO. Вы узнаете о нашем окончательном решении. Однако, важно помнить, что Усик – невероятный боксер, образцовый человек и талант нашего поколения,

– сказал Оливьери.

Напомним, что Александр Усик досрочно победил Даниэля Дюбуа в реванше 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинский боксер отправил британца в нокаут в пятом раунде поединка.

Ранее сообщалось о том, что Тони Белью высказался о возможной бой между Усиком и Итаумой в будущем. Бывший чемпион мира считает, что этот поединок – безумие.