Бывший чемпион мира Тони Белью оценил Мозеса Итауму как соперника для Александра Усика. Он также прокомментировал их возможное противостояние, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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Что сказал Белью о потенциальном бое?

Боксер считает, что сейчас такое противостояние организовывать не стоит.

Я считаю, что сейчас абсолютно бессмысленно бросать Мозеса Итауму в ринг с Александром Усиком. Это абсолютное безумие высочайшего уровня. Мозес вообще продержался более 6-7 раундов? Почему вы его туда бросаете... Бокс – это спорт, который не прощает ошибок, и в нем нужно заслужить свои достижения,

– сказал Тони Белью.

Он также добавил, что Мозес Итаума является будущим супертяжелого веса, но пока что он не должен выходить на ринг с Александром Усиком.

Напомним, что после реванша с Даниэлем Дюбуа, на ринг вышел Джейк Пол и бросил вызов Александру Усику.