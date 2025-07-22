Это был реванш между бойцами. Подготовка к нему постоянно сопровождалась разговорами о первом бое, в котором самым резонансным был момент с ударом от "Динамита" ниже пояса, сообщает 24 Канал.

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Как Дюбуа ударил Усика ниже пояса в реванше?

Относительно того эпизода было слишком много споров. Команда британца настаивала, что удар был легальным и судьи "ограбили" Даниэля Дюбуа, дав Александру время на восстановление после падения.

Во втором противостоянии британец снова не отказался от "грязных" приемов. В одном из моментов произошел очень похожий эпизод, во время которого "Динамит" сблизился с украинцем и пробил правым апперкотом ниже пояса.

В сети появились кадры этого удара и реакции на него Усика. На видео видно, что он был готов к таким действиям 27-летнего британца и ответил лишь саркастической улыбкой.

Удар Дюбуа ниже пояса в реванше: смотрите видео

Отметим, что такие приемы не помогли британцу ни в одном из боев. В первом Усик победил техническим нокаутом в девятом раунде, а в реванше – нокаутировал в пятом.

Справка. Это был 24-й поединок украинского чемпиона на профессиональном уровне. В них он одержал все победы, из которых 15 оформил досрочно.

Напомним, что после битвы за абсолют на победу Александра Усика отреагировал Энтони Джошуа. Он обратил внимание на детали, которые окружали украинца при подготовке к бою.