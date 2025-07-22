Украинец одержал победу нокаутом в пятом раунде. После этого он высказался о перспективах уже бывшего обладателя титула IBF, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mail Sport Boxing.

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Что думает Усик о будущем Дюбуа в боксе?

Александр Усик считает, что британца рано списывать со счетов. По мнению украинского боксера, тот может снова выиграть чемпионский титул и даже стать главной звездой хевивейта.

Может ли Дюбуа стать будущим супертяжелого дивизиона? Да, конечно. Даниэлю сейчас 27 лет, он молодой парень. Если он продолжит тренироваться, думаю, он снова может завоевать пояс,

– сказал Усик.

Отметим, что Даниэль Дюбуа выступает на профессиональном уровне с 2017 года. За это время он провел 25 боев, в которых одержал 22 победы.

К слову. Из трех поражений дважды он проигрывал именно Александру Усику. В их первом очном противостоянии украинец одолел "Динамита" техническим нокаутом в девятом раунде.

Напомним, что ранее тренер Даниэля Дюбуа объяснил, почему Александр Усик победил его подопечного в реванше.