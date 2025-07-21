Украинец нокаутировал соперника уже в пятом раунде. Это событие прокомментировал наставник британца Дон Чарльз, сообщает 24 Канал со ссылкой на DAZN.

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Как Чарльз прокомментировал победу Усика?

Именитый тренер объяснил, почему "Динамиту" не удалось победить. Он не начал ничего выдумывать, а отдал должное Усику, искренне заявив, что тот является великим бойцом.

"Усик – GOAT. Я никогда не говорил по-другому. Мы попытались, но у нас не получилось. Дюбуа – молодой боксер, ему всего 27 лет, он очень много достиг к этому времени.

Даниэль вернется сильнее. Ему противостоял великий чемпион нашего поколения. Усику не стыдно проиграть", – сказал специалист.

Справка. Для Даниэля Дюбуа это поражение стало третьим в профессиональной карьере за 25 боев. Он уступил Джо Джойсу и дважды Александру Усику.

Напомним, что после реванша Усик – Дюбуа произошел неприятный инцидент с участием Дона Чарльза. Он набросился на Дерека Чисору с очень неприятными словами.