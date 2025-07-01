Спортсменка отличилась позорным поступком в местном зоопарке. Пострадавшим от действий россиянки стал местный орангутанг, сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Что натворила россиянка Лучкина в Крыму

Анастасия Лучкина дала попробовать вейп орангутангу в крымском зоопарке. Боксерша сняла на видео свой позорный поступок в отношении беззащитного животного, чем поделилась в социальных сетях.

Скандальный инцидент произошел в сафари-парке "Тайган". Российская боксера решила таким образом развлечься и предложила орангутангу по имени Даня собственный вейп. Доверчивое животное повторило за спортсменкой.

В администрации крымского зоопарка подтвердили инцидент и при участии ветеринара провели осмотр орангутанга, заявив, что Даня в полном порядке. Также в "Тайгане" заявили, что инцидент серьезный, ведь животные доверяют людям.

Лучкина дала вейп орангутангу: смотрите видео

Добавим, что Анастасия Лучкина является многократным призером турниров во вражеской стране и кандидатом в мастера спорта России по боксу. Видео, которым поделилась спортсменка, вызвало бурную реакцию среди россиян, которые осудили ее.

Администрация "Тайгуна" обратилась в правоохранительные органы. Анастасия Лучкина за свой позорный поступок может получить пожизненный запрет на посещение зоопарка и штраф за мелкое хулиганство.

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