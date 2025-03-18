В болгарской лиге матч между Ардой и Левски начался минутой молчания в честь экс-игрока клуба Петко Ганчева, которого ошибочно объявили умершим. Из-за этого развернулся громкий скандал, пишет 24 канал со ссылкой на talksport.

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Громкий фейл Арды

78-летний Ганчев узнал о собственной "смерти" от жены.

Она смотрела матч по телевизору и встретила его со слезами на глазах. Петко объяснил, что планировал посмотреть игру вместе с ней, но задержался на 10 минут из-за работы. В это время его телефон непрерывно звонил, но он не отвечал, поскольку был за рулем.

Еще до завершения матча клуб Арда извинился перед Ганчевым.

Руководство ПФК АРДА хочет извиниться перед бывшим футболистом АРДА Петко Ганчевым и его родственниками после того, как клуб получил ложную информацию о нем. Желаем Ганчеву долгих лет здоровья и радоваться успехам АРДА,

– написали в клубе.

Отметим, что Арда и Левски расписали ничью со счетом 1:1.