Украинский защитник Лос-Анджелеса Артем Смоляков прокомментировал зашквар на матче своей команды. 22-летний футболист заметил российский аквафреш еще во время поединка с Америкой, пишет 24 Канал со ссылкой на ВЗБОРНАЯ.

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Как отреагировал Смоляков на российский флаг

Поступок фаната разозлил Смолякова. Однако после матча болельщик попросил прощения перед украинцем.

"На 60-й минуте матча я увидел российский флаг и офигел. Думал даже подойти после игры и сказать: "Давай сюда флаг, чтобы его не было". Однако решил не портить праздник команде.

Уже позже мне написал этот болельщик, извинился и сказал, что больше такого не будет", – рассказал Смоляков.

Отметим, что в составе Лос-Анджелеса не играют футболисты с российским паспортом. Приятно, что болельщик признал свою ошибку и больше не будет приносить позорный флаг на поединок своих любимцев.

Напомним, что Артем Смоляков присоединился к Лос-Анджелесу в феврале 2025 года. Полесье получило за своего футболиста 2 миллиона евро. На счету украинца 1 гол в 9 матчах.

Отметим, что сейчас Артем в составе молодежной сборной Украины на Евро-2025. В двух первых матчах он не выходил на поле.