Клуб Лунина переизбрал президента, который обещал сделать тренером Моуринью

Флорентино Перес смог в очередной раз избраться президентом мадридского Реала, значительно опередив своего единственного оппонента. Несмотря на критику со стороны болельщиков, бизнесмен собирается продолжить свою политику создания "галактикос".

Перес за неделю до выборов объявил о достижении договоренности о возвращении в Мадрид Жозе Моуринью. Он также анонсировал громкий трансфер на сумму не менее 150 миллионов евро, напоминает 24 Канал.

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Как завершились выборы президента Реала?

По информации Marca, действующий президента мадридцев Флорентино Перес получил более 21 тысячи голосов, что составляет 65%. Единственный его соперник Энрике Рикельме имеет практически вдвое меньшую поддержку.

Для Переса отныне гарантированы еще три года пребывания во главе королевского клуба. В общем он непрерывно руководит Реалом с 2009 года, а до этого был президентом также в период с 2000 до 2006-го.

Какие шаги ожидают от Переса во главе Реала?

Победа Переса означает, что к рулю мадридцев вернется португальский наставник Жозе Моуринью. Его назначение подтвердил сам президент клуба незадолго до выборов. "Особый" стремится усилить линию защиты команды, поэтому, как говорят, стремится запровить в испанскую столицу украинского защитника Илью Забарного.

Также Перес готовил переход одной из звезд Лиги чемпионов за сумму в 150 миллионов евро. По слухам, речь идет о лучшем футболисте последнего сезона Хвичу Кварацхелии, который привел ПСЖ ко второму подряд триумфу в главном еврокубке.