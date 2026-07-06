Футболисту из США отменили красную карточку из-за Трампа – что известно о громком скандале на ЧМ-2026

Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие автоматической одноматчевой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна. Таким образом, форвард сможет принять участие в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Бельгии, который состоится 7 июля в 03:00 по киевскому времени в Сиэтле.

Балогун был удален на 64-й минуте матча против Боснии и Герцеговины, который американцы выиграли со счетом 2:0. Согласно стандартным правилам, красная карточка предусматривала автоматическую дисквалификацию на один матч, сообщает 24 Канал.

Смотрите также: Балогун сможет сыграть против Бельгии в 1/8 ЧМ-2026: в Бельгии выразили недовольство

Какую реакцию вызвало решение в отношении Балогуна?

Впрочем, Дисциплинарный комитет ФИФА воспользовался положениями статьи 27 Дисциплинарного кодекса, которая позволяет полностью или частично приостановить исполнение дисциплинарного наказания.

В соответствии с положениями статьи 27 Дисциплинарного кодекса ФИФА, исполнение автоматической дисквалификации на один матч для игрока сборной США Фоларина Балогуна приостанавливается на испытательный срок продолжительностью один год,

– говорится в решении ФИФА.

Решение вызвало неоднозначную реакцию в футбольной среде. Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия иронично заявил, что для ФИФА "5 июля – это на самом деле 1 апреля", намекая на неожиданность такого вердикта.

Как пишет Nieuwsblad, вратарь бельгийцев Тибо Куртуа воздержался от критики, отметив, что команда полностью сосредоточена на предстоящем матче.

Мы – игроки, и мы должны сыграть свой матч – с Балогуном или без него. Это то, на чем мы сосредоточены,

– сказал Куртуа.

Между тем журналисты Бен Джейкобс, Politico, The New York Post и другие американские СМИ сообщили, что представители Белого дома связывались с президентом ФИФА Джанни Инфантино по поводу ситуации с Балогуном. По их данным, президент США Дональд Трамп интересовался основаниями дисквалификации нападающего. Однако Инфантино не давал никаких обещаний относительно результата рассмотрения дела.

Эксклюзив: Белый дом напрямую обратился к ФИФА с просьбой к Джанни Инфантино пересмотреть красную карточку Фоларина Балогуна.



FIFA, к которой обратились за комментариями, сослалась на выводы своей независимой комиссии.



Источники в ФИФА настаивают, что влияние Белого дома не могло повлиять на решение… pic.twitter.com/Rl97b1wm4X – Бен Джейкобс (@JacobsBen) 5 июля 2026

В то же время в ФИФА подчеркнули, что решение принимал независимый Дисциплинарный комитет, а обращение со стороны американской администрации не могло повлиять на его вердикт.

После объявления решения Трамп поздравил футболиста в своей социальной сети Truth Social, написав: "Спасибо ФИФА за то, что они поступили правильно и устранили огромную несправедливость!".

Реакция Дональда Трампа / Фото: скриншот страницы в Truth Social

Еще жестче высказался Юрген Клопп.

Это полное безумие! Эти два человека, которые ничего не понимают в футболе, не должны иметь к этому никакого отношения. Железная красная карточка, иначе быть не может. Нужно соблюдать правила,

– заявил немецкий специалист.

Бельгийская футбольная ассоциация подчеркивает, что в соответствии со статьей 66.4 Дисциплинарного кодекса ФИФА удаление с поля автоматически влечет за собой дисквалификацию на следующий матч, и эта практика, по их словам, последовательно применялась на протяжении всего турнира.

Кроме того, они считают, что принятое решение противоречит Регламенту ЧМ-2026, в частности статье 10.5, где прямо указано, что игрок, удаленный с поля за прямую красную карточку или вторую желтую, автоматически пропускает следующий матч своей команды.

Также ассоциация ссылается на циркуляр № 16 ЧМ-2026, разосланный всем участникам, который дополнительно подтверждает этот принцип.

Как решение Балогуна может повлиять на футбол в будущем?

Футбольное сообщество традиционно пыталось отстаивать принцип "футбол вне политики", жестко реагируя на любое вмешательство государственных властей в деятельность национальных ассоциаций. При этом телефонный разговор Трампа с Инфантино показал, что на практике этот принцип может уступать политическому и экономическому влиянию стран, принимающих крупные международные турниры.

Такая ситуация создает опасный прецедент. Другие влиятельные государства могут рассчитывать на аналогичное особое отношение к своим футболистам во время международных соревнований. В дальнейшем любая сборная, недовольная дисквалификацией своего ключевого игрока, сможет сослаться на "прецедент Балогуна" как на основание для пересмотра или отмены санкций.

В то же время команды, чьи футболисты ранее безоговорочно отбывали дисквалификации, в частности Бельгия или Босния и Герцеговина, оказываются в явно неравных условиях, ведь у них не было возможности рассчитывать на подобное "помилование".