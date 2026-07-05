Дисквалификация американского футболиста была приостановлена. Об этом сообщил официальный сайт ФИФА.

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Что известно о возвращении Балогуна?

В выигранном матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0) нападающий сборной США, который на клубном уровне выступает за Монако, получил красную карточку на 64-й минуте. Тогда Балогун опасно врезался в центрального защитника боснийцев Тарика Мухаремовича.

В воскресенье, 5 июля, в дело вмешался Дисциплинарный комитет ФИФА.

В соответствии с положениями статьи 27 Дисциплинарного кодекса (FDC) исполнение автоматической дисквалификации на один матч для игрока сборной США Фоларина Балогуна приостанавливается на испытательный срок продолжительностью один год,

– говорится в сообщении.

На это уже отреагировала Королевская бельгийская футбольная ассоциация. Там заявили, что подобное решение противоречит регламенту ЧМ-2026. Сейчас бельгийцы изучают все возможные варианты действий.

США – Бельгия: что известно?

Матч 1/8 финала США – Бельгия состоится 7 июля в Сиэтле. Начало игры запланировано на 03:00 по киевскому времени.

Фоларин Балогун является лучшим бомбардиром сборной США на этом турнире. На счету 25-летнего футболиста три гола.