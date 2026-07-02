Матч 1/16 финала чемпионата мира-2026 между США и Боснией и Герцеговиной стал особенным для нападающего американской сборной Фоларина Балогуна. Нападающий не только открыл счет, но и оставил свою команду в меньшинстве, установив историческое достижение, передает OptaJack.

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Чем отличился Балогун?

Нападающий французского "Монако" и сборной США Фоларин Балогун стал лишь четвертым футболистом в истории чемпионатов мира, который в одном матче плей-офф отличился забитым голом и одновременно получил красную карточку.

Уникальное достижение было зафиксировано в матче 1/16 финала Мундиаля-2026 против Боснии и Герцеговины.

В конце первого тайма американцы открыли счет. Балогун удачно сыграл после отскока мяча от защитника и хладнокровно пробил между ног вратаря соперников.

Впрочем, после перерыва герой матча превратился в его антигероя. На 64-й минуте нападающий опасно врезался в центрального защитника боснийцев Тарика Мухаремовича, за что арбитр показал прямую красную карточку. Остаток матча американская команда была вынуждена доигрывать вдесятером.

Несмотря на численное меньшинство, сборная США удержала преимущество и довела матч до победы.

Кто еще совмещал гол и удаление на ЧМ?

До Балогуна подобное случалось лишь трижды за всю историю чемпионатов мира.

Первым это сделал легендарный бразилец Гарринча в полуфинале чемпионата мира-1962 года против Чили. Тогда он забил один из голов в победном матче (4:2), но в конце встречи был удален. Несмотря на это, Бразилия впоследствии стала чемпионом мира.

Спустя 40 лет аналогичный случай произошел с Роналдинью. В четвертьфинале ЧМ-2002 он забил знаменитый победный гол со штрафного в ворота Англии, после чего получил красную карточку. Тот турнир также завершился для бразильцев чемпионским титулом.

Третьим футболистом в этом символическом списке стал Зинедин Зидан. В финале ЧМ-2006 француз реализовал пенальти в ворота Италии, а в дополнительное время был удален после знаменитого удара головой Марко Матерацци. Франция в итоге уступила в серии послематчевых пенальти.

Теперь к этой исключительной компании присоединился и Фоларин Балогун. Несмотря на удаление, его сборная победила Боснию и Герцеговину со счетом 2:0 и пробилась в 1/8 финала чемпионата мира, где продолжит борьбу за трофей.