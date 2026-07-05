Дискваліфікацію американського футболіста було призупинено. Про це повідомив офіційний сайт ФІФА.

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Що відомо про повернення Балогуна?

У виграному матчі 1/16 фіналу проти Боснії та Герцеговини (2:0) нападник збірної США, який на клубному рівні виступає за Монако, отримав червону картку на 64-й хвилині. Тоді Балогун небезпечно влетів у центрального захисника боснійців Таріка Мухаремовича.

У неділю, 5 липня, у справу втрутився Дисциплінарний комітет ФІФА.

Відповідно до положень Статті 27 Дисциплінарного кодексу (FDC), виконання автоматичної дискваліфікації на матч для гравця збірної США Фоларіна Балогуна призупиняється на випробувальний строк терміном в один рік,

– йдеться у повідомленні.

На це уже відреагувала Королівська бельгійська футбольна асоціація. Там заявили, що подібне рішення суперечить регламенту ЧС-2026. Наразі бельгійці вивчають усі можливі варіанти дій.

США – Бельгія: що відомо?

Матч 1/8 фіналу США – Бельгія відбудеться 7 липня у місті Сіетл. Початок гри заплановано о 03.00 за київським часом.

Фоларін Балогун є найкращим бомбардиром збірної США на цьому турнірі. На рахунку 25-річного футболіста три голи.