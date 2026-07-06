Бельгия подала апелляцию на скандальное решение ФИФА, к которому может быть причастен Трамп

Королевская бельгийская футбольная ассоциация обжаловала решение ФИФА приостановить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна. Скандал разразился накануне матча 1/8 финала чемпионата мира-2026.

В Бельгии считают решение ФИФА непрозрачным и уже начали юридическую борьбу. Если апелляция не будет удовлетворена, федерация не исключает обращения в Спортивный арбитражный суд, сообщает 24 Канал.

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Что известно о реакции Бельгии?

Ранее Королевская бельгийская футбольная ассоциация официально подала апелляцию на решение ФИФА приостановить одноматчевую дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

По информации The Athletic, ФИФА подтвердила право бельгийской стороны на обжалование. При этом и Федерацию футбола США, и бельгийскую ассоциацию обязали предоставить письменные объяснения до понедельника включительно.

В Бельгии остались недовольны такими сроками, ведь, по их словам, они до сих пор не получили официального решения дисциплинарного комитета ФИФА и его мотивировочной части. Именно по этой причине федерация ранее запросила полное обоснование вердикта, а также отчет судейского органа, однако дисциплинарный комитет может отказаться обнародовать эти документы.

Для рассмотрения апелляции ФИФА назначила члена апелляционного комитета, не представляющего федерации УЕФА или КОНКАКАФ, чтобы избежать возможного конфликта интересов. Ожидается, что решение может быть принято еще до начала матча США – Бельгия, хотя никаких гарантий по этому поводу ФИФА не дала.

Скандал вокруг Балогуна и возможное влияние Трампа

Фоларин Балогун получил прямую красную карточку в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Боснии и Герцеговины после опасного подката на голеностоп Тарика Мухаремовича. Несмотря на автоматическую одноматчевую дисквалификацию, ФИФА неожиданно приостановила ее, установив для футболиста испытательный срок продолжительностью один год. Таким образом, нападающий получил возможность сыграть против Бельгии в 1/8 финала.

Ситуация приобрела еще большую огласку после сообщений о том, что президент США Дональд Трамп дважды звонил президенту ФИФА Джанни Инфантино – после удаления Балогуна и после решения о приостановке дисквалификации. Сам Трамп публично поблагодарил ФИФА за этот вердикт.

По данным The Telegraph, если апелляция не принесет желаемого результата, бельгийская федерация готова пойти еще дальше. Одним из вариантов является обращение в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы обжаловать решение ФИФА уже в судебном порядке.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2026 между сборными США и Бельгии состоится 7 июля в 03:00 по киевскому времени, и вопрос об участии Балогуна может оставаться актуальным буквально до стартового свистка.