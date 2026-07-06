УЕФА, страна-член которой пострадала от этого беспрецедентного решения, выступила с заявлением в защиту честности игры. В Ньоне обвинили ФИФА в "пересечении красной линии", пишет 24 Канал.

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Как УЕФА отреагировал на разрешение Балогуну играть с Бельгией?

В своем официальном заявлении, как пишет Sky Sports, УЕФА напомнил, что футбол, как и любой другой вид спорта, основан на правилах, обеспечивающих честные и прозрачные соревнования. Хотя иногда существует пространство для интерпретации определенных положений, это не тот случай: отстранение игрока на один матч после красной карточки является обязательным и не требует обсуждения или утверждения со стороны дисциплинарных органов.

УЕФА подчеркивает, что исключений не бывает, и тем более они не могут делаться в середине турнира, где ряд других игроков в таких же условиях уже отбывали наказание.

"Мы выражаем несогласие с таким беспрецедентным, неоправданным и непонятным решением. Футбол любят во всем мире, потому что его правила во всем мире одинаковы. Такой турнир, как Кубок мира, будет иметь последствия для всего мирового футбола – как положительные, так и отрицательные", – отметили в УЕФА.

Европейские чиновники призвали ФИФА "не рисковать принципом честной игры и не переступать границы дозволенного".

Кто еще высказался против решения ФИФА?

Неожиданно свое возмущение в связи с отменой дисквалификации Балогуна выразил даже бывший глава ФИФА Зепп Блаттер, неоднократно обвинявшийся в коррупции. Он подчеркнул недопустимость "отмены красных карточек по телефону", намекая на причастность к скандалу президента США Дональда Трампа.