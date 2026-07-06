УЄФА, країна-член якого постраждала від цього безпрецедентного рішення, виступив із заявою на захист чесності гри. У Ньоні звинуватили ФІФА у "перетині червоної лінії", пише 24 Канал.

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Як УЄФА відреагував на дозвіл Балогуну грати з Бельгією?

У своїй офіційній заяві, як пише Sky Sports, УЄФА нагадав, що футбол, як і будь-який інший вид спорту, базується на правилах, які забезпечують чесні та прозорі змагання. Хоча іноді існує простір для інтерпретації певних положень, це не той випадок: відсторонення гравця на одну гру після червоної картки є обов'язковим і не потребує обговорення чи затвердження з боку дисциплінарних органів.

УЄФА підкреслює, що винятків не буває, і тим більше вони не можуть робитися посеред турніру, де низка інших гравців в таких самих умовах вже відбували покарання.

"Ми висловлюємо незгоду з таким безпрецедентним, невиправданим та незрозумілим рішенням. Футбол люблять в усьому світі, тому що його правила в усьому світі однакові. Такий турнір як Кубок світу матиме наслідки для всього глобального футболу – як позитивні, так і негативні", – зазначили в УЄФА.

Європейські чиновники закликали ФІФА "не ризикувати принципом чесної гри і не перетинати межі дозволеного".

Хто ще висловився проти рішення ФІФА?

Несподівано своє обурення через зняття дискваліфіції Балогуна висловив навіть колишній очільник ФІФА Зепп Блаттер, неодноразово звинувачений у корупції. Він наголосив на неприпустимості "скасування червоних карток телефонним дзвінком", натякаючи на залучення до скандалу президента США Дональда Трампа.