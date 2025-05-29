Фонд Андрея Матюхи поддержал благотворительный аукцион для строительства для детей-сирот

В мае на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского прошёл благотворительный аукцион "Купи лот от Легенд украинского спорта, чтобы дети-сироты получили футбольное поле". Инициатива направлена на сбор средств для строительства современного спортивного комплекса для воспитанников Житомирского дома ребёнка.

Фонд Андрея Матюхи стал партнёром события — помог собрать ценные лоты и организовать трансляцию мероприятия для меценатов.

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"В таких проектах чувствуется настоящая сила единства – когда спорт, благотворительность и человечность создают возможности для тех, кто в этом нуждается больше всего. Мы поддержали аукцион, ведь верим: каждый украинский ребенок заслуживает жизни, полна заботы и новых впечатлений", – прокомментировал Андрей Матюха, основатель благотворительного фонда.



Фото Аукцион "Купи лот от Легенд украинского спорта, чтобы дети-сироты имели футбольное поле"

Организаторами мероприятия выступили ФК Динамо, Фонд Андрея Матюхи, Сборная журналистов Украины и Информационное агентство "Центр новостей". Главной целью аукциона является создание футбольного поля и инклюзивной детско-спортивной площадки на территории Центра медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям в Житомире. Благодаря этому объекту спортом и футболом смогут заниматься не только воспитанники дома ребенка, но и около 6 тысяч детей области.



Фото Аукцион "Купи лот от Легенд украинского спорта, чтобы дети-сироты имели футбольное поле"

Среди лотов были уникальные вещи с автографами звезд украинского спорта: футболки сборников Александра Зинченко и Ильи Забарного, мячи с подписями Андрея Шевченко и игроков национальной сборной, боксерские перчатки от Виталия Кличко и Александра Усика, кроссовка теннисиста и военнослужащего Сергея Стаховского, а также коллекционная монета от абсолютного чемпиона мира по боксу.



Фото Аукцион "Купи лот от Легенд украинского спорта, чтобы дети-сироты имели футбольное поле"

Фонд Андрея Матюхи системно поддерживает инициативы, направленные на развитие спорта, образования, медицины, а также помощь ветеранам и развитие обороноспособности страны. Благотворительность – часть стратегии долговременной поддержки украинских общин.