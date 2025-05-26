Complex – это интенсив, охватывающий ключевые знания и навыки, которые могут стать решающими в первые минуты после чрезвычайной ситуации. Участники не только узнали, как действовать в случаях угрожающих жизни состояний, но и отработали навыки, что помогут сохранять холодную голову там, где каждая секунда имеет значение.

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Фото FAST Первая помощь и спецподготовка

Навыками оказания первой помощи должен овладеть каждый. Особенно важно обеспечить такое обучение для молодежи и тех, кто ежедневно с ней работает. Мы рады, что благодаря поддержке партнеров можем реализовывать эти инициативы: с начала года проводим тренинги для спортивного сообщества, а недавно начали обучение в спортивных учебных заведениях. Ежедневно мы делаем мир безопаснее,

– отметила директор FAST Евгения Згурова.

Во время практических занятий лицеисты научились:

оценивать состояние пострадавшего и вызывать скорую помощь правильно;

останавливать критическое кровотечение с помощью турникета, прямого давления или тампонирования;

проводить сердечно-легочную реанимацию и пользоваться автоматическим внешним дефибриллятором;

оказывать помощь человеку без сознания, в случае эпилептического приступа, инфаркта или инсульта, а также при травмах позвоночника, кровотечениях и даже когда человек подавился.



Фото FAST Первая помощь и спецподготовка

Это – больше, чем просто тренинг. Это – инвестиция в устойчивость, ответственность и культуру безопасности, которая формируется в сердце украинского спорта. Мы верим, что спортсмены должны быть не только сильными физически, но и готовыми действовать в критических ситуациях. Знать, как спасти жизнь – такой же важный навык, как техника игры или выносливость. Именно поэтому мы поддерживаем этот проект и стремимся масштабировать его,

– отметил Андрей Матюха, президент фонда Favbet Foundation.



Фото FAST Первая помощь и спецподготовка

Инициативу реализует FAST Первая помощь и спецподготовка при поддержке Favbet Foundation – фонда, системно инвестирует в развитие спорта, образования и здоровья в Украине. Благодаря этому сотрудничеству сотни спортсменов по всей стране уже получили знания, которые могут спасти жизнь.