Имеет историческое значение: клуб Руслана Малиновского выпустил форму в сине-желтых цветах

Генуэзская команда решила оригинально поздравить Бока Хуниорс с юбилеем. Аргентинская команда тесно связана исторически с итальянским городом.

Итальянская Дженоа решила выпустить четвертый комплект формы. "Грифоны" выбрали довольно необычное для этого время, прямо под конец сезона 2024-2025, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт клуба.

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Культовое значение

Она выполнена в сине-желтых цветах, которые не присущи генуэзцам. Само лого клуба также изображено в этих цветах. Впрочем у этого решения есть оригинальное объяснение.



Новая футболка Дженоа / фото ФК Дженоа

Форма посвящена юбилею клуба Бока Хуниорс. 3 апреля аргентинская команда будет отмечать свое 120-летие, а Генуя и Буэнос-Айрес тесно связаны между собой исторически.

Более того, итальянский город сыграл ключевую роль в истории Бока Хуниорс. Именно выходцы из Генуи, которые переехали в столицу Аргентины, основали эту команду в 1905 году.

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Напомним, что за Дженоа выступает украинец Руслан Малиновский, котором недавно отметился двумя ассистами в игре против Лечче. За девять туров до финиша текущего сезона Серии А "грифоны" занимают 12 место, обезопасив себя от вылета во второй дивизион.