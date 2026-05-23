Антонелли сорвало крышу: Рассел выиграл спринт Гран-при Канады
Гоночная часть уикенда Формулы-1 в Канаде началась субботним спринтом. Короткие гонки показали, что в команде Mercedes есть жесткая конкуренция за лидерство.
Вместо того, чтобы спокойно привезти на подиум спринта дубль, Джордж Рассел и Кими Антонелли устроили настоящую зарубу по инициативе итальянского пилота. Это стоило лидеру чемпионата очков в личный зачет, пишет 24 Канал.
Что произошло в спринте Гран-при Канады?
Кими Антонелли, который стартовал со второй позиции, через несколько кругов смог сесть на хвост своему партнеру по команде и организовал попытку атаки по внешнему радиусу в первом повороте.
Рассел не дал себя обогнать, из-за чего итальянец покинул пределы трассы. По командному радио он начал жаловаться, что британец его вытолкал, а на замечание гоночного инженера Питера Боннингтона отказался успокоиться. Да еще и снова атаковал лидера спринта, но не преуспел, снова срезав поворот и уступив второе место Ландо Норрису.
Усмирять подопечного пришлось руководителю команды Mercedes Тото Вольффу. Это был редкий случай, когда босс конюшни вмешивается в диалог между пилотом и его инженером – но сработало: Антонелли все же довез до финиша свою третью позицию.
Рассел впервые из Австралии снова оказался в роли победителя, Норрис стал вторым. Очки также заработали Оскар Пиастри, оба Ferrari и Макс Ферстаппен с Арвидом Линдбладом.
Результаты спринта Гран-при Канады
- Джордж Рассел, Mercedes – 8 очков
- Ландо Норрис, McLaren – 7 очков
- Кими Антонелли, Mercedes – 6 очков
- Оскар Пиастри, McLaren – 5 очков
- Шарль Леклер, Ferrari – 4 очка
- Льюис Хэмилтон, Ferrari – 3 очка
- Макс Ферстаппен, Red Bull – 2 очка
- Арвид Линдблад, Racing Bulls – 1 очко