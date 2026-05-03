Такое делали только Шумахер и Сенна: Антонелли присоединился к легендам Формулы-1
- 19-летний итальянский пилот Андреа Кими Антонелли получил третий подряд дебютный поул-позишн, повторив рекорд Михаэля Шумахера и Айртона Сенны.
- Гран-при Майами было перенесено на 20:00 из-за прогнозируемого шторма, и гонщикам придется соревноваться на мокрой трассе.
Формула-1 вернулась после вынужденной паузы продолжительностью более месяца и уже подарила сюрприз в виде дубля McLaren в спринте Гран-при Майами. Однако квалификация напомнила, кто сейчас является главным фаворитом сезона.
Команде "папайя" не удалось повторить результат короткой гонки и снова возглавить пелотон на воскресный главный заезд. Зато произошло историческое событие для 19-летнего пилота из Италии, сообщает 24 Канал.
Как завершилась квалификации Гран-при Майами?
После спринта у Red Bull, Ferrari и Mercedes сделали правильные коррективы в настройках. Преимущество McLaren куда-то исчезло: за поул пилоты чемпионской конюшни не боролись.
Удивил Макс Ферстаппен: пилот, который еще месяц назад в интервью едва не объявлял о желании уйти из Формулы-1, снова в лидерской битве. В решающем третьем сегменте ему не хватило менее двух десятых секунды, чтобы стартовать первым во время воскресной гонки.
А вот в Mercedes продолжается транзит роли лидера команды от более опытного Джорджа Рассела к молодому Андреа Кими Антонелли. Итальянец промчался феноменально быстрый круг, и даже ошибки во второй попытке не испортила ему поул-позишн Майами. Шарль Леклер и Ландо Норрис оказались на втором ряду, Рассел лишь 5-ый.
Результаты квалификации Гран-при Майами в Формуле-1
- Кими Антонелли, Mercedes – 1:27.798
- Макс Ферстаппен, Red Bull – +0.166
- Шарль Леклер, Ferrari – +0.345
- Ландо Норрис, McLaren – +0.385
- Джордж Рассел, Mercedes – +0.399
- Льюис Хэмилтон, Ferrari – +0.521
- Оскар Пиастри, McLaren – +0.702
- Франко Колапинто, Alpine – +0.964
- Изак Аджар, Red Bull – +0.991
- Пьер Гасли, Alpine – +1.012
Какой рекорд повторил Кими Антонелли?
Как пишет France 24, итальянскому вундеркинду удалось покорить достижение, которым ранее в Формуле-1 владели лишь двое пилотов за всю историю. Речь идет о получении трех подряд дебютных поул-позишн.
До Кими только 7-кратный чемпион мира Михаэль Шумахер и легендарный бразилец Айртон Сенна после своей первой победы в квалификации сразу же получали еще две во время следующих гоночных уикендов.
Состоится ли гонка в Майами?
В воскресенье в Майами ждут шторм с сильным дождем и молнией. По американскому законодательству, спортивные соревнования не могут происходить в грозу, это риск для жизни и здоровья пилотов и болельщиков.
Поэтому, как отмечает BBC, старт гонки был перенесен. Вместо 23:00 по киевскому времени Гран-при начнется уже в 20:00. Даже несмотря на изменение времени старта, бороться гонщикам, вероятно, придется на мокрой трассе.
Как закончился спринт Гран-при Майами?
- Впервые в сезоне на высшую ступеньку пьедестала поднялся действующий чемпион мира Ландо Норрис. Его напарник по команде Оскар Пиастри стал вторым.
- Шарль Леклар пересек финишную черту на третьей позиции. Кими Антонелли получил штраф за нарушение границ трассы, поэтому упал аж на 6-е место, зато 4-м стал Джордж Рассел.
- Очки также набрали Макс Ферстаппен, Лююис Хэмилтон и Пьер Гасли.