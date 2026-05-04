Формула-1 Феномен Антонелли, провал Леклера, никакого дождя: мемы Гран-при Майами в Формуле-1
4 мая, 08:43
Андрей Олейник
Основные тезисы
  • Соцсети активно обсуждают Гран-при Майами, в частности успехи Кими Антонелли и неудачи Шарля Леклера.
  • Ожидаемый ливень в Майами не состоялся, что стало еще одной темой для мемов и шуток.

Фанаты Формулы-1 соскучились по своему любимому спорту, который взял вынужденную 5-недельную павзу из-за ситуации на Ближнем Востоке. Поэтому гонка в Майами вызвала настоящий мемопад в соцсетях.

Ценители гонок восхищаются успехами виндеркинда Кими Антонелли (но упрекают за постоянно плохие старты), радуются возвращению конкуренции со стороны McLaren, сочувствуют неудаче Шарля Леклера на последнем круге и удивляются, где же тот ливень, который обещали в воскресенье в Майами в течение всей недели. 24 Канал собрал лучшие реакции на четвертый этап сезона.

Как соцсети отреагировали мемами на Гран-при Майами?

Кими Антонелли, второй год, три последовательные победы, 19 лет, самый молодой лидер чемпионата, ты переписал историю!

Подиум Гран-при Майами

Как защищается Антонелли

Кими Антонелли каждый раз, когда он на поуле

Штраф дали за выезд с трассы несколько раз без уважительной причины. Тем временем болид Леклера

Леклер, Рассел и Ферстаппен на последнем круге

Гонка Леклера

Фаны Леклера на протяжении 56 кругов и на последнем круге

Дождь, который вот-вот пойдет на Гран-при Майами

