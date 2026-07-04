Антонелли впервые в этом сезоне одержал победу в спринте: обогнал фаворита публики

Соревновательная часть гоночного уик-энда в Великобритании началась в субботу со спринтерской гонки. Несмотря на преимущество, связанное с поулом, Льюис Хэмилтон на домашней трассе не смог одержать победу на короткой дистанции.

Льюис и Кими Антонелли умело воспользовались тем, что за их спинами развернулась ожесточенная борьба. Оторвавшись на приличные секунды, пилоты Mercedes и Ferrari разобрались между собой, пишет 24 Канал.

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Как прошел спринт Гран-при Великобритании на трассе в Сильверстоуне?

Хороший старт получился у Льюиса и гонщиков команды McLaren, которые даже претендовали на то, чтобы сместить с подиума Антонелли и Расселла. Но Андреа удалось вовремя избежать столкновений и устремиться в погоню за Хэмилтоном, оставив всю борьбу и обгоны позади.

Это было правильное решение: увлекшись гонкой "йо-йо" с постоянными сменами позиций, пелотон отпустил Кими и Льюиса в свободное плавание. Поэтому лидеру чемпионата оставалось только почувствовать момент, когда можно воспользоваться преимуществом в энергии и обойти семикратного чемпиона. Так и произошло – Антонелли впервые в сезоне выиграл спринт, Льюис финишировал вторым, Ландо Норрис замкнул тройку. Джордж Расселл был четвертым, поэтому потерял три очка в чемпионской гонке с напарником.

Результаты спринта Гран-при Великобритании