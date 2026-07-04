Льюїс і Кімі Антонеллі грамотно скористалися тим, наскільки багато боротьби було у них за спинами. Від'їхавши на пристойні секунди, пілоти Mercedes і Ferrari розібралися між собою, пише 24 Канал.
Дивіться також У Формулі-1 знову проблема з календарем: кінцівка сезону під загрозою
Як відбувся спринт Гран-прі Великої Британії на трасі у Сілверстоуні?
Хороший старт вийшов у Льюїса та пілотів команди McLaren, які навіть претендували на те, щоб посунути з подіуму Антонеллі і Рассела. Але Андреа вдалося вчасно уникнути штовханини і поїхати наздоганяти Гемілтона, залишивши усю боротьбу та обгони позаду.
Це було правильне рішення: захопившись "йо-йо" перегонами з постійними змінами позицій, пелотон відпустив Кімі і Льюїса у парне плавання. Тож лідеру чемпіонату залишалося тільки відчути момент, коли можна скористатися перевагою в енергії і пройти семиразового чемпіона. Це і сталося – Антонеллі вперше у сезоні виграв спринт, Льюїс фінішував другим, Ландо Норріс замкнув трійку. Джордж Рассел був четвертим, тож втратив три очки у чемпіонських перегонах з напарником.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Результати спринту Гран-прі Великої Британії
- 1. Андреа Кімі Антонеллі, Mercedes – 8 очок
- 2. Льюїс Гемілтон, Ferrari – 7 очок
- 3. Ландо Норріс, McLaren – 6 очок
- 4. Джордж Рассел , McLaren – 5 очок
- 5. Шарль Леклер, Ferrari – 4 очки
- 6. Макс Ферстаппен, Red Bull – 3 очки
- 7. Оскар Піастрі, McLaren – 2 очки
- 8. Ліам Лоусон, Racing Bulls – 1 очко