Льюїс і Кімі Антонеллі грамотно скористалися тим, наскільки багато боротьби було у них за спинами. Від'їхавши на пристойні секунди, пілоти Mercedes і Ferrari розібралися між собою, пише 24 Канал.

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Як відбувся спринт Гран-прі Великої Британії на трасі у Сілверстоуні?

Хороший старт вийшов у Льюїса та пілотів команди McLaren, які навіть претендували на те, щоб посунути з подіуму Антонеллі і Рассела. Але Андреа вдалося вчасно уникнути штовханини і поїхати наздоганяти Гемілтона, залишивши усю боротьбу та обгони позаду.

Це було правильне рішення: захопившись "йо-йо" перегонами з постійними змінами позицій, пелотон відпустив Кімі і Льюїса у парне плавання. Тож лідеру чемпіонату залишалося тільки відчути момент, коли можна скористатися перевагою в енергії і пройти семиразового чемпіона. Це і сталося – Антонеллі вперше у сезоні виграв спринт, Льюїс фінішував другим, Ландо Норріс замкнув трійку. Джордж Рассел був четвертим, тож втратив три очки у чемпіонських перегонах з напарником.

Результати спринту Гран-прі Великої Британії