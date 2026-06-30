Попри завершення війни між США та Іраном, проведення змагань на Близькому Сході все ще не гарантоване. Тож Формулі-1 доводиться готувати одразу кілька запасних варіантів, пише 24 Канал.

Дивіться також Формула-1 у сезоні 2026 року: розклад і результати гран-прі, турнірна таблиця пілотів

Чому можуть скасувати Гран-прі Катару і Абу-Дабі?

У квітні етапи в Бахрейні і Саудівській Аравії не відбулися через те, що тривала активна фаза війни на Близькому Сході. Натомість зараз бойові дії припинено – але Формула-1 все одно може оминути регіон цьогоріч повністю.

Проблема виникла через відмову німецьких компаній надати офіційному логістичному партнеру чемпіонату страхування на час перевезення техніки команд до Катару і Абу-Дабі. Причина – Близький Схід все ще залишається небезпечним з точки зору страхувальників.

Які варіанти розглядає Формула-1 на випадок скасування етапів?

Керівництво чемпіонату розробило два проєкти вирішення кризи у випадку, якщо буде скасовано ще два Гран-прі і сезон занадто сильно скоротиться.

Згідно з першим варіантом, фініш чемпіонату відбудеться у Лас-Вегасі, де проведуть одразу два поспіль гоночні вікенди. В такому випадку загальна кількість гонок сягне 21.

Також існує альтернатива у вигляді приїзду Формули на фінал року до Європи. Тоді заключні Гран-прі проведуть у португальському Портімао і повторно у Барселоні. Усього вийде 22 етапи.