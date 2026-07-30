Сколько зарабатывают пилоты Формулы-1 и у кого самая высокая зарплата

Распространенное утверждение о том, что Формула-1 – это спорт миллионеров, вполне соответствует действительности. Правда, распределение финансов в "Королеве автоспорта" на удивление неравномерно.

Для гоночных команд нормальной считается ситуация, когда действующий чемпион мира зарабатывает меньше, чем пилот, ни разу не побеждавший в чемпионате. А лидер сезона уступает партнеру по команде в финансовом плане в десятки раз. 24 Канал рассказывает о том, сколько зарабатывают лучшие пилоты планеты.

Каковы самые высокие зарплаты в Формуле-1

Пилоты подписывают со своими командами контракты, которые четко регламентируют уровень выплат. Далеко не всегда он напрямую соответствует результатам пилота.

Например, в 2026 году 4-кратный чемпион мира Макс Ферстаппен является самым высокооплачиваемым гонщиком в пелотоне. Голландец, утративший статус безапелляционного лидера в этом виде спорта, зарабатывает около 70 миллионов долларов в год.

На 10 миллионов меньше получает Льюис Хэмилтон. Ferrari пришлось предложить британскому 7-кратному чемпиону отличные финансовые условия, чтобы убедить его два года назад перейти в итальянскую Скудерию.

Тройку замыкает Шарль Леклер, который получает почти вдвое меньше, чем его напарник по команде, – 34 миллиона долларов. Но на "бронзовом" месте он не один: Джордж Расселл из Mercedes тоже имеет примерно такую же зарплату. Оба, разумеется, еще не завоевывали чемпионский титул.

Действующий чемпион мира Ландо Норрис замыкает топ-5, ему в McLaren платят 30 миллионов долларов в год.

Что еще интересного в зарплатной ведомости Формулы-1

Совершенно неудивительно, что в свои 45 лет Фернандо Алонсо продолжает выступать: Aston Martin с одним из худших болидов этого года вынуждена платить испанцу 20 миллионов долларов.

Оскар Пиастри, который в прошлом году едва не стал чемпионом в составе McLaren, зарабатывает столько же, сколько Карлос Сайнс в Williams – 13 миллионов долларов в год.

Кими Антонелли вполне может жаловаться на то, что он – самый недооцененный пилот пелотона. Лидер чемпионата и главное открытие сезона получает по контракту всего 2 миллиона долларов в год.

Таким образом, он уступает партнеру по команде в 17 раз, а опережает лишь четырех гонщиков – Оливера Бермана, Лиама Лоусона, Франко Колапинто и Арвида Линдблада. Последние двое по контракту зарабатывают до 1 миллиона долларов за сезон.