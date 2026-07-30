Для стаєнь нормальною є ситуація, коли чинний чемпіон світу заробляє менше, ніж пілот, який жодного разу не тріумфував у чемпіонаті. А лідер сезону поступається партнеру по команді у фінансах в десятки разів. 24 Канал розповідає про те, скільки заробляють найкращі пілоти планети.

Які найвищі зарплати у Формулі-1

Пілоти підписують зі своїми командами контракти, які чітко регламентують рівень виплат. Далеко не завжди він прямо відповідає результатам пілота.

Наприклад, у 2026 році 4-разовий чемпіон світу Макс Ферстаппен є найбільш високооплачуваним гонщиком у пелотоні. Нідерландець, який втратив статус безапеляційного лідера у спорті, заробляє близько 70 мільйонів доларів на рік.

На 10 мільйонів менше має Льюїс Гемілтон. Ferrari довелося дати британському 7-разовому чемпіону прекрасні фінансові умови, щоб переконати його два роки тому перейти в італійську Скудерію.

Трійку замикає Шарль Леклер, який отримує майже вдічі менше за партнера по команді – 34 мільйони доларів. Але на "бронзовому" місці він не один: Джордж Расселл з Mercedes теж має приблизно таку ж зарплату. Обидва, зрозуміло, ще не здобували собі чемпіонський титул.

Чинний чемпіон світу Ландо Норріс замикає топ-5, йому у McLaren платять 30 мільйонів доларів на рік.

Що ще цікавого у зарплатній відомості Формули-1

Зовсім не дивує, що у свої 45 років Фернандо Алонсо продовжує виступи: Aston Martin з одним із найгірших болідів цього року змушена платити іспанцю 20 мільйонів доларів.

Оскар Піастрі, який минулого року ледве не став чемпіоном з McLaren, заробляє так само, як Карлос Сайнз у Williams – 13 мільйонів доларів на рік.

Кімі Антонеллі цілком може нарікати на те, що є найбільш недооціненим пілотом пелотону. Лідер чемпіонату і головне відкриття сезону має за контрактом лише 2 мільйони доларів на рік.

Таким чином він поступається партнеру по команді у 17 разів, а випереджає лише чотирьох пілотів – Олівера Бермана, Ліама Лоусона, Франко Колапінто і Арвіда Ліндблада. Останні двоє за контрактом заробляють до 1 мільйона доларів за сезон.